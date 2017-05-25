Irak ordu kaynaklarından alınan bilgiye göre, hükümete bağlı Haşdi Şabi güçleri, kentin batısındaki Kubbetul Vehbi, Rafiye, Rafiye el-Evvel ve Melihat köylerini DEAŞ'tan kurtardı.
Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin ayrıca El-Adnaniye ve Beaç semtlerini birbirine bağlayan stratejik yolda kontrolü sağladığı ifade edildi.
Öte yandan, Irak Federal Polis Gücü'nün de El-Meydan ve El-Faruk bölgelerinde kuşatma altında bulunan 200'den fazla sivili tahliye etmeyi başardığı aktarıldı.
Musul'un doğu yakasını ocak ayı sonunda tamamen ele geçiren Irak güçleri, 19 Şubat'ta batı bölgelerini kurtarma operasyonuna başlamıştı.