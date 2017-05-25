Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'deki Tennessee Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gunter, "ABD'nin IKBY'nin bağımsızlık sürecine karşı gösterdiği tavır ile bu süreçte önündeki engeller" hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

IKBY'nin bağımsızlık meselesine ABD'nin yeni yönetiminin de pek farklı bir tavır göstermediğini belirten Gunter, "Donald Trump başkanlığındaki yeni yönetimin IKBY'nin bağımsızlığına nasıl baktığını kestirmek pek kolay değil. Ancak Obama gibi Trump da açık bir şekilde Irak'ın bütünlüğünden yana. ABD, uluslararası güvenlik ve barış için ülkenin bir bütün içerisinde işlevine devam etmesi taraftarı." dedi.

Gunter, "Washington'ın Kürtlerin Bağdat'tan kopuşunu destekleyici bir tutum içerisine gireceğini düşünmenin yanıltıcı" olabileceğini savunarak, "Ancak, Kürtler şiddetten uzak, fazla aşırıya kaçmadan referandum sonucuna göre bağımsızlık ilan ederse, ABD'nin karşı çıkacağını zannetmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"ABD için hem Erbil hem de Bağdat önemli bir yere sahiptir" diyen siyaset uzmanı Gunter, "ABD her ikisine de kendi çocuğu gibi bakıp, o şekilde dengeli bir siyaset izliyor." görüşünü dile getirdi.

"IKBY'nin bağımsızlığının önünde siyasi, ekonomik sorunlar var"

IKBY'nin bağımsızlık sürecinin önündeki "siyasi, ekonomik ve güvenlik" sorunlarına da değinen ABD'li profesör, bunlar çözülmeden başarılı bağımsızlığın mümkün olmayacağını ifade etti.

Prof. Dr. Gunter, IKBY'nin halihazırda yaşadığı krizler hakkında ise "IKBY'de büyük bir siyasi kriz varken, nasıl başarılı bir şekilde bağımsızlık süreci başlatılabilir? Süleymaniye'de görüştüğüm birçok kişi, (IKBY Başkanı) Barzani'nin resmi olarak başkanlık görevinin dolduğunu ve kendisini tanımadıklarını söylüyor. Bölgenin yarısı, başkanlığı tanımıyorsa, nasıl başarılı bir referandum ortaya çıkacak? Barzani'yi eleştirmiyorum ancak ortada ciddi bir siyasi problem var." ifadelerini kullandı.

"Siyasi krizin yanında ekonomik sorunlar da var" diyen Gunter, "Bunların nasıl çözüleceği büyük bir soru işareti. Bağımsızlık süreci sırasında size güçlü bir ekonomik altyapı lazım." görüşünü savundu.

Erbil'deki farklı diplomatik kaynaklardan eline geçen bilgileri de paylaşan Gunter, sözlerini şöyle tamamladı:

"Barzani, daha önce bağımsızlık meselesini bir siyasi slogan olarak kullanıyordu ancak farklı kaynaklardan elime geçen bilgilere göre, bu sefer çok ciddi olduğu yönünde. Referandumun yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor ancak bu kendilerinin de deyişiyle bir devlet ilanı anlamına gelmiyor."