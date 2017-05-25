Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ahşap, metal gibi farklı çeşitlerde yapılan bu fenerlerin ana merkezi ise başkent Kahire'deki Seyyide Zeyneb semti. Birçok fener ustası bu alandaki yeteneklerini burada sergiliyor ve rengarenk camlarla süslü fenerleri Mısırlıların beğenisine sunuyor. Her yıl Ramazan fenerleriyle evlerini süsleyen Mısırlılar ise bu yılki fiyatların pahalılığından yakınıyor.

Mısırlı ev hanımı İnas Muhammed, bu yıl fiyatların daha pahalı olduğunu ancak yine de fener almaktan vazgeçmediklerini söyledi. AA muhabirine konuşan Muhammed, "Üç çocuk annesiyim. Çocuklarımın hepsine birer tane fener almak istiyordum. Ancak bu sene fiyatlar iyice pahalanmış. Bir fenerin fiyatı bu sene 150 cüneyh (yaklaşık 8 dolar) olmuş. Onun için sadece bir tane alabildim." dedi.

Metal fanusların yanı sıra ahşap fanuslar da yer alıyor

Fener ustası Nasır Muhammed de aynı şekilde fiyatların artmasından şikayetçi. Kasım 2016'da yapılan devalüasyonun ardından ülkede her şeyin fiyatının yükseldiğini anlatan Muhammed, fener yapımında kullanılan malzemelerin fiyatının artmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Ebatları küçük olan fenerleri geçen yıl 25 cüneyhe (1,3 dolar) sattıklarını anlatan Muhammed bu yıl ise 43 cüneyh (2,3 dolar) karşılığında satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Fener ustalığını babası ve dedesinden öğrendiğini ifade eden Muhammed, yapımlarına dair "Fenerleri yapmak için metal kullanıyorum. Işığın dışarı güzel yansıması için fenere farklı renk ve şekillerde camlar takıp, lambayı da içine yerleştirerek hazır hale getiriyorum." diye konuştu.

Mısır'da on yıllardır metalden yapılan fanusların yanı sıra son dönemde ahşap fanuslar da pazarlarda görülüyor.