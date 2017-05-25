Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şam’a bağlı Doğu Guta bölgesi sakinleri bu yıl Ramazan ayını, Esed rejiminin yoğun saldırıları ve kuşatmanın gölgesinde geçirmeye hazırlanıyor.

Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 500 bin kişi, günlük ihtiyaçlarını, Şam'ın doğusundaki Berze ve Kabun mahallelerine kazdıkları tüneller aracılığıyla kısıtlı ölçüde sağlayabiliyordu. Rejimin, Kabun Mahallesi'ni tamamen ele geçirmesinin ardından, Doğu Guta'ya açılan en önemli kapı da kapanmış oldu.

Rejim, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya baskısını ve saldırılarını arttırarak, bölgenin kontrolünü yeniden almaya çalışıyor.

Mevsim sebzesi dışında bir şey bulmak neredeyse imkansız

İç savaş öncesinde sosyal ve ticari anlamda oldukça hareketli bölgeki halk, ablukanın yol açtığı yoksulluk ve imkansızlıklarla mücadele ediyor.

Bereketli topraklarıyla bilinen Doğu Guta'da manavlarda yeşil soğan, bakla, kabak ve marul gibi birkaç mevsim sebzesi dışında bir şey bulmak neredeyse imkansızlaştı.

Ramazan ayında, bölge halkının vazgeçilmezi olan tatlılar, yükselen şeker ve un fiyatlarından dolayı, sofralarda eskisi gibi yerini alamayacak.

Mübarek ayın yaklaşmasıyla birlikte, savaşın izlerini taşıyan sokaklarda az da olsa hareketlilik başladı. Halk elindeki kısıtlı imkanlarla çarşıdaki baharat dükkanları, kasaplar ve manavlarda ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor.

Sıcak havalarda yaklaşık 16 saat oruç tutacak olan Doğu Gutalılar, elektriklerin kesik olması sebebiyle soğuk su bulmakta zorlanacak.

Doğu Gutalılar, akaryakıt fiyatlarının çok yüksek olması nedeniyle jeneratörleri kullanmaya da güç yetiremiyor. Bu nedenle elektrikle çalışan aletleri de kullanamayan halkın sıcak havada serinleme imkanı da bulunmuyor.

İlk imsak saatininin gece 3 buçuk gibi başlayacağı Şam bölgesinde, iftar vakti ise akşam 8'e yaklaşırken olacak.

"Doğu Guta'da hiçbir şey yok"

Abluka altındaki Doğu Guta'da yaşayan Suriyeliler karşılaştıkları zorlukları ve eski Ramazan hazırlıklarını AA muhabirine anlattı.

Doğu Guta sakinlerinden Ahmet İsa, kuşatma öncesinde bölgede Ramazan için heyecanla hazırlık yaptıklarını belirtti.

"Çarşılarımızda tatlılar ve meyveler bulunurdu. Maalesef şimdi o saydıklarımın hiçbiri bulunmuyor." diyen İsa, abluka sonucu büyük oranda işsizliğin ortaya çıktığını ifade etti.

İsa, "İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak paraları yok. İnşallah bu durum düzelir. Burada her şey çok pahalı. İnşallah bölgeye bir an önce yardımlar yeniden girer." diye konuştu.