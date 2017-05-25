Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki gün sürecek zirvenin ana gündem maddesi, G7 ülkelerinden İngiltere’nin Manchester kentinde salı günü düzenlenen terör saldırısı nedeniyle güvenlik ve terörle mücadele olacak. Zirveye katılan liderler, teröre karşı güçlü bir mesaj vermeye çalışacak.

İngiltere’nin Brexit kararı sonrası yapılan ilk G7 buluşması olan zirvede, Brexit sonrasında küresel ticarete ilişkin senaryoların nasıl etkileneceği, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik, kalkınma, eşitsizlik uçurumunun nasıl azaltılabileceği de görüşülecek.

Kuzey Kore'nin son dönemde artan balistik füze denemeleri, Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, sığınmacı krizi, Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki faaliyetleri de zirvede ele alınacak. İtalya’nın ev sahibi olması nedeniyle Akdeniz üzerinden devam eden düzensiz göç ve göçü önlemeye yönelik adımlar özel bir oturumda değerlendirilecek.

Zirvede Afrika’ya ayrı parantez

Taormina’daki zirve sırasında Afrika için ayrı bir parantez açılacak. Düzensiz göç ve ekonomik gelişim gibi konuların masaya yatırılması için Etiyopya, Kenya, Nijer, Nijerya ve Tunus devlet başkanları da zirveye davet edildi.

Devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Dünya Bankası Başkanı Kim Yong Jim, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Angel Gurria da katılımcılar arasında bulunuyor.

Rusya’ya yine davet yok

Avrupa’da Rusya ile en iyi ilişkilere sahip ülke durumundaki İtalya’nın ev sahipliği yaptığı zirveye Rusya'yı da davet etme planı düşünce olarak kaldı.

Grup, 1998'de Rusya'nın da katılımıyla G8 ismini almıştı. Üyeliği Moskova yönetiminin 2014’te Ukrayna’ya bağlı Kırım'ı işgal etmesinin ardından askıya alınan Rusya, üç yıldır toplantılara davet edilmiyor.

En tecrübeli lider Merkel, en çömez Trump, May, Gentiloni, Macron

Bu yılki zirve, katılacak isimlerle de dikkati çekiyor. Ana katılımcılar arasında yer alan liderlerden yarısının yeni isimlerden oluşması Taormina Zirvesi'ne olan ilgiyi arttırıyor.

Geçen yıl İngiltere’nin AB’den ayrılma kararı almasıyla İngiltere'de başbakanlığa gelen Theresa May, kasım ayında ABD başkanı seçilen Donald Trump, aralık ayında ülkesindeki referandumu kaybetmesi sebebiyle istifa eden halefi Matteo Renzi’nin ardından bu göreve gelen ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Paolo Gentiloni ve sadece birkaç hafta önce göreve seçilen Fransa’nın yeni ve genç Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez G7 zirvesine katılıyor.

Zirveye katılan liderler arasında en çok G7 deneyimi olan lider ise Alman Şansölyesi Angela Merkel. 2005’te iktidara gelen Merkel, 2006’dan bu yana bütün zirvelerde yer aldı.

Zirve için yoğun güvenlik önlemleri

İtalya, zirve için güvenlik önlemlerinin ilk adımını 10 Mayıs’ta attı. Hükümet, Avrupa’nın diğer kentlerinden çok sayıda küreselleşme ve G7 karşıtının gelebileceği kaygısıyla Schengen'i 30 Mayıs’a kadar askıya aldı. Bu kararla, hava-deniz-kara yoluyla İtalya’ya gelen diğer Avrupalılar da sınır kontrolüne tabi tutulmaya başlandı.

Zirveye ev sahipliği yapan Taormina'da kent merkezi, bugünden itibaren zirve süresince dışarıdan geleceklere kapatıldı. Sadece ikametgahı Taormina’da olanlar, kent merkezine girebilecek.