Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Merkel, Brüksel'deki yeni NATO karargahında düzenlenecek Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı girişinde basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İncirlik üssünde görevli Alman askerlerinin Federal Meclis milletvekilleri tarafından ziyaret edilmesi konusunda görüşeceğini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanı ile yapacağım görüşmede, bizim için bunun kaçınılmaz olacağını açıkça söyleyeceğim. Çünkü biz bir parlamento ordusuna sahibiz. Askerlerimizin Federal Meclis üyeleri tarafından ziyaret edilebilmeleri gerekir. Aksi takdirde İncirlik'i terk etmek zorundayız. Ziyaretler Alman ordusunun faaliyetleri için esas teşkil etmektedir." şeklinde konuştu.

NATO'nun ve AB'nin de terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyona katılma kararından memnuniyet duyduğunu ifade eden Merkel, Almanya'nın bu konuda görevini fazlasıyla yerine getirdiğini, diğer ülkelerin de koalisyona ne şekilde katkı yapabileceğini düşünmesi gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de Almanya'nın savunma bütçesini artırmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Merkel, ülkesinin şu an için ittifaka yönelik katkılarını artırmayacağını sözlerine ekledi.