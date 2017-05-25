Brüksel'deki zirvede konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO DAEŞ'e karşı koalisyona katılacak. Koalisyonda olacak ama muharip görev üstlenmeyecek. DAEŞ operasyonlarında awacs'lar kullanılacak. NATO Afganistan'a daha fazla asker gönderecek" açıklamasında bulundu.
Jens Stoltenberg: NATO DEAŞ'e karşı koalisyona katılacak
25.05.2017 - 22:56 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 22:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Brüksel'deki zirvede konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO DEAŞ'e karşı koalisyona katılacak" açıklamasında bulundu.
Etiketler : deaş,nato,
476706 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/476706.aspx
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