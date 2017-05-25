Brüksel'deki zirvede konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO DAEŞ'e karşı koalisyona katılacak. Koalisyonda olacak ama muharip görev üstlenmeyecek. DAEŞ operasyonlarında awacs'lar kullanılacak. NATO Afganistan'a daha fazla asker gönderecek" açıklamasında bulundu.