Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rus Filosu, Barents Denizi’nde 10 savaş gemisi ile savaş uçakları ve helikopterlerin katıldığı askeri tatbikat başlattı. Tatbikat sırasında "Kutup" ve "Kolomna" gemileri ile "Marshal Ustinov" adlı füze gemisi ve "Alexander Otrakovsky" çıkarma gemisinin önderliğinde belirlenen noktalardan denize çıkarma yapacak. Tatbikatın ikinci aşamasında "Genç" ve "Brest" denizaltı tahrip gemileri, Il-38 uçağı ve Ka-27PL helikopteri, düşman denizaltısını yok edecek. Ayrıca "Marshal Ustinov", "Genç", "Brest", "Iceberg" ve "Şafak" füze gemileri, Su-24 adlı cephe bombardımanıyla paraşüt hedeflere füze ve topçu ateşi açacak. Öte yandan, tatbikata katılan askeri okul öğrencilerine denizde yönetim organizasyonu, antidenizaltı ve uçaksavar savunması eğitimleri verilecek.