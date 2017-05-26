Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre ABD öncülüğündeki askeri koalisyonun, Suriye'nin doğusundaki sivilleri vurduğunu ve bu saldırıda en az 35 sivilin hayatını kaybetti.
ABD Suriye'de sivilleri vurdu: 35 ölü
26.05.2017 - 00:42 | Son Güncelleme: 26.05.2017 - 00:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD öncülüğündeki askeri koalisyon, Suriye'nin doğusunda sivilleri vurdu. Saldırıda en az 35 sivil hayatını kaybetti.
Etiketler : abd,suriye,
476725 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/476725.aspx
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