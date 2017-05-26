Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet ve Vatandaşlık Müdürü Luiz Mauro, yaptığı açıklamada, eyalet cezaevinden 91 mahkumun tünel kazarak firar ettiğini duyurdu. Cezaevinde 2015 yılındaki isyanlar sırasında hücre demirlerinin çıkartılmasından bu yana mahkumların ortak alanlarda ve bina içlerinde serbest olduğunu belirten Mauro, "Mahkumların serbest olduğu bu şartlar altında herhangi bir prosedürü uygulayamazsınız." dedi.

TANINMAMAK İÇİN KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRMİŞLER

Askeri polis yetkilileri ise cezaevi yönetiminin sabaha karşı mahkumların firar ettiğinin anlaşılması üzerine çevrede güvenliğinin sağlanması için polisten destek istediğini bildirdi. Yetkililer, polislerin cezaevi çevresinde güvenliği sağlamasıyla bölgede dolaşan 8 mahkumun yakalandığı bilgisini duyurdu. Mahkumların kimlik tespitini zorlaştırmak için giysilerini değiştirdiğinin belirlendiğini duyuran yetkililer, en az iki otomobil ve bir motosikletle mahkumların kaçmasına yardım edildiğini kaydetti.

4,5 AYDA İKİNCİ FİRAR

Adalet ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Parnamirim Eyalet Cezaevi'nde bu yıl gerçekleşen ikinci firar olayı sonrası mahkumların kaçmasına içeriden yardım edilip edilmediğinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Cezaevinden 7 Ocak'ta gerçekleşen ilk firarda 14 mahkum dış duvarda açtıkları bir delikten kaçmıştı. Cezaevindeki mahkumların kaçışını kolaylaştırdığından şüphelenilen bir askeri polis memuru görevden alınmıştı.

Kapasitesi 436 kişi olan eyalet cezaevinde yılın ikinci firarı öncesi 589 mahkum bulunuyordu.

Rio Grande do Norte eyaletinde geçen ocak ayında Alcaçuz ve Rogerio Coutinho Madruga Federal Cezaevlerini adeta yerle bir eden isyanlardan sonra 56 kişi cezaevi duvarlarından atlayarak ve kazdıkları tünellerden geçerek firar etmişti.