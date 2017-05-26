Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Papadimos'un içinde bulunduğu otomobilde seyir halindeyken patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralanan Papadimos ve araçta bulunan 2 kişi Atina Evangelismos Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden ve bacaklarından yaralandığı öğrenilen Papadimos'un ameliyata alındığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Papadimos'un kendisine gönderilen bir dosyayı açması sonucu patlamanın yaşandığı ileri sürüldü.

"Zırhlı aracının camları kırıldı"

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Atina kent merkezindeki 3 Eylül Caddesi'nde yaşanan patlama nedeniyle Papadimos'a tahsis edilen zırhlı aracının camları kırıldı. Ayrıca aracın alt kısmından yoğun duman çıktığı görüldü.

Atina'da bir süre önce bazı devlet kurumlarına ve Avrupalı liderlere iletilmek üzere postaya verilmiş şüpheli paketler ele geçirilmişti. Atina'dan gönderildiği belirlenen paketleri "Ateş Hücreleri Komplosu" isimli örgüt üstlenmişti.

Sağlık durumu iyi

Evangelismos Hastanesi'nden yapılan açıklamada, aracında meydana gelen patlama sonucu Papadimos'un göğüs, karın ve bacaklarından yaralandığı belirtilirken, ameliyata alınan Papadimos'un yaralarının temizlendiği ve tedbiren hastanede tutulduğu ifade edildi.

Olay sırasında Papadimos ile zırhlı araçta bulunan Yunanistan Merkez Bankası çalışanı iki kişinin de hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yunan liderler saldırıyı kınadı

Brüksel'de bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı kınadığını belirterek, Papadimos ve beraberindekilere acil şifa diledi.

Ülkenin önde gelen siyasetçileri, saldırının ardından Papadimos'u kaldırıldığı hastanede ziyaret etti. Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopoulos, Meclis Başkanı Nikos Voutsis ve Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras Papadimos'u ziyaret etmeye gelenler arasında yer aldı.

Öte yandan, başta ana muhalefetteki Yeni Demokrasi Partisi lideri Kiriakos Miçotakis olmak üzere birçok siyasetçi de saldırıyı kınayan açıklamalarda bulundu.

Yunan polisi alarmda

Eski başbakan Papadimos'un başkent Atina'daki 3 Eylül Caddesi'nde seyir halindeki aracında bir dosyaya tuzaklanan bombanın patlamasının ardından cadde trafiğe kapatılırken, terörle mücadele ekipler inceleme başlattı.

Ayrıca Papadimos'a gelen paketin kimler tarafından gönderildiği araştırılırken, başka isimlere gönderilmiş benzer paketlerin varlığından şüphelenildiği belirtildi.