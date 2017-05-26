Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayonne kentinde yaşayan Müslümanların kullanılmayan bir depoyu restore ederek camiye dönüştürme başvurusu imar yetkililerince otopark sorunu ve trafik yoğunluğu nedeniyle reddedildi.

Bunun üzerine başvuru sahipleri, kentteki 35 kilise ve sinagogun birçoğunun otoparkının olmadığını ve daha önce diğer ibadethaneler için buna benzer müracaatların kabul edildiğini belirterek, dini ayrımcılığa maruz kaldıkları gerekçesiyle yargıya gitti.

Dava dilekçesinde, cami açılmasına karşı çıkanlara yönelik, 11 Eylül terör saldırıları sonrası Müslümanların fırın ve taksilerinin boykot edilmesi çağrısı yapan el ilanları dağıtıldığı iddiaları da yer aldı.

Bayonne Müslüman Topluluğu Başkanı Abdul Hameed Butt, camiyi engellemek için "sahte imar sorunları" ortaya atıldığını ancak projeden vazgeçmeyeceklerini ifade etti.