Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel polise göre, nisan ayında bir çiftlik korucusunun öldürülmesi ile ilgili, 14 şüpheli hakkındaki tutuklama emrini yerine getirmek üzere Santa Lucia çiftliğine giden polis memurlarına, çiftlikteki yerleşimcilerin ateş etmeye başlamasıyla çatışma çıktı.

Polis Müdürü Joao Bosco çatışma hakkında, karşı taraftan ateş edildikten sonra karşılık verildiğini belirterek, “Sürekli karşılıklı atışlar sonrası, on kişinin ölümüyle sonuçlanan bu ciddi gerçek doğrulandı.” dedi. Bosco operasyonda dokuz silahın ele geçirildiğini bildirdi.

Polis, çatışmada öldürülenlerden en az dördünün korucunun cinayetine karıştığından şüpheleniyor.

Pará Kamu Güvenliği Sekreteri Jeanot Jansen ise tarafsız bir ekibin gerçekte ne olduğunu doğrulayacağını söyledi.

Katolik Kilisesinin bir kuruluşu olan CPT (Kırsal Toprak Komisyonu) ise çatışmanın polisin yerleşimcileri tahliye etmek için çiftliğe girmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı. CPT’ye göre cinayetler ve saldırıların meydana geldiği arazi çatışmaları son on yıldır bölgede çok yaygın.

CPT ayrıca, son yıllarda polis tarafından yapılan soruşturmalarda bölgedeki çiftlik yöneticilerinin kiralık adamlardan oluşan bir şebeke ile küçük çiftçileri korkutarak topraklarından çıkmaya zorladığına işaret ediyor.

CPT tarafından mart ayında yayınlanan "Tarla Çatışmalarında 2016" adlı raporda, Brezilya'da 2016 yılında toprak, işgücü ve su ile ilgili 1536 çatışma kaydedildi ve 2015 yılına oranla yüzde 26 artış görüldü. Yaşanan cinayet sayısı 2015 yılında 50 iken bu sayı 2016 yılında 61 oldu.