Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Caminin yönetim kurulu, faaliyetleri ve finansmanına ilişkin tasarı, mecliste uzun tartışmalar sonunda büyük çoğunluk tarafından onaylandı.

Yunan hükümetin ana ortağı SYRIZA milletvekilleri tasarıya "evet" oyu verirken, küçük ortak Bağımsız Yunanlar (ANEL) ise ret oyu kullanmayı tercih etti.

Ayrıca, aşırı sağ Altın Şafak partisi de mecliste diğer "hayır" oyu veren parti oldu.

7 üyeli kurul

Düzenlemeye göre caminin yönetimi, eğitim ve maliye bakanlıklarından iki devlet görevlisi, iki belediye çalışanı, bir yüksek mahkeme hakiminin yanı sıra Müslüman cemaatlerden iki temsilcinin bulunduğu 7 üyeli bir kurula devredilecek.

Votanikos semtinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait atıl bir yerleşkede inşaatı halen devam eden cami, yaklaşık 850 metrekare ve 350 kişi kapasiteli. Minaresi olmayacak cami için ayrılan bütçe ise 887 bin avro.

Avrupa'nın ibadete açık camisi olmayan tek başkenti Atina'daki cami yapımına, alınan kararlara rağmen bürokratik süreçlerin uzaması, hukuki engellemeler ve aşırı sağ kesimin tepkileri nedeniyle başlanamamıştı.

Kentte Müslümanlar, ibadetlerini kendi imkanlarıyla kurdukları yeraltı mescitlerinde yerine getiriyor.