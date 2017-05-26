Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'nın kuzeybatısında görülen acil yardım çağrısının sırrı çözülemiyor. Polis, gizemli çağrının sahte mi yoksa gerçek bir yardım talebi mi olduğunu bulmaya çalışıyor.

Taşlarla yazılan SOS, Batı Avustralya'nın uzak bir noktasında, Swift Koyu'na yaklaşık 500 kilometre mesafede bulunuyor.

Bir helikopter pilotunun fark ettiği acil yardım çağrısının kaybolan bir grup veya yalnızca bir kişiden mi olduğu da belirsiz.

Polis zorlu arazide geniş çaplı bir arama yaptı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Bunun üzerine yerli halktan yardım istendi ve SOS yazılan noktaya yakın bir kamp bölgesi keşfedildi. Ancak kamp alanının yıllar önce kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

İki yıl önce bir İngiliz turist Queensland'da kaybolmuş ve kumlara yazdığı SOS mesajıyla kurtarılmıştı.