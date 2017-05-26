Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin San Diego kentinde 6 velinin ortak imzasıyla açılan davada veliler, Müslüman öğrencileri kimliğe dayalı ayrımcılıktan korumayı amaçlayan İslamofobi'ye karşı tedbirlerin, İslam dinine diğer dinlere göre ayrıcalık tanıdığını ve Müslüman öğrencilere imtiyazlar sağladığını savundu.

Veliler, Federal Mahkemeye açtıkları davada tedbir paketinin belirli bir dini teşvik ettiği, dolayısıyla ABD Anayasası'na aykırı olduğunu iddia etti.

San Diego Birleşik Okul Bölgesi Eğitim Kurulu, kentte örgün eğitim kurumlarında hala İslamofobik tavırların yaygın olduğunu, çok sayıda olayın üzerinin rapor edilmeden kapatıldığını vurguladı ve tedbirlerin gerekliliğini savundu.

Kurul, açılan davayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Plan, 4 Nisan tarihli toplantıda kurulun dört üyesinin oy birliğiyle aldığı kararla kabul edildiğinde kamuoyunda olumsuz yankı uyandırmamıştı. Öte yandan muhafazakar medyanın konuyu gündeme getirmesiyle, sosyal medya kanallarında karar aleyhinde yorumlar ve tartışmalar gelişmeye başlamıştı.

Eleştirilerin gün yüzüne çıkmasının ardından eğitim kurulu internet sayfasından yaptığı detaylı bilgilendirmelerle karara desteğini sürdürmüştü.

Kurulun uygulamaya karar verdiği tedbirler arasında, okul takvimlerinin Müslümanların dini bayramlarını içerecek şekilde değiştirilmesi, okul kütüphanelerinde İslam dinini ve kültürünü anlatan kitapların içeriğinin gözden geçirilmesi ve eğitimcilere bu konuda kaynak materyaller sağlanması bulunuyor.

Ayrıca okullarda "Müslüman Amerikan" kültürünü teşvik edecek kulüpler kurulması ve Müslüman öğrenciler için "güvenli alanlar" oluşturulması amaçlanıyor.