Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el-Hüseyin, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı yapılan hava saldırılarının bedelini sivillerin ödediğini bildirdi.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de DEAŞ'a karşı hava saldırıları düzenleyen tüm ülkeleri, askeri ve sivil hedefleri birbirinden ayırt etmek için daha fazla dikkatli olmaya çağırdı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, "DEAŞ tarafından ayrım gözetmeksizin bombardımana ve seri infazlara maruz kalan aynı siviller, ayrıca başta kuzeydoğudaki Rakka ve Deyrizor'da olmak üzere tırmanışa geçen hava saldırılarının da kurbanı oluyorlar." ifadesini kullandı.

Rakka'da 14 Mayıs'ta düzenlenen hava saldırısında 17'si kadın 23 çiftçinin hayatını kaybettiğini, 15 Mayıs'ta da Deyrizor'daki hava saldırısında 16'sı çocuk, 12'si kadın 59 sivilin yaşamını yitirdiğini bildiren Hüseyin, buradaki saldırılarda 70 sivilin yaralandığını belirtti.

Hüseyin, tüm bu kayıpların hava saldırılarında sivillerin korunmasına yönelik yeterli önlemler alınmadığının bir işareti olduğunu ve bu saldırıların bedelini sivillerin ödediğini vurguladı.

İnsan Hakları Yüksek Komiserliği sözcülerinden Rupert Colville de BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Suriye'de hava saldırıları düzenleyen birçok aktörün bulunduğunu, bu yüzden saldırıların hangi ülke tarafından yapıldığının tespit edilmesinin zor olduğunu söyledi.

Colville, sivil kayıplar ve hava saldırılarıyla ilgili bilgiyi nasıl edindiklerine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.