Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin ve destekçisi yabancı terörist gruplarının Kuşatması altındaki Doğu Guta’da, yerel meclis çalışanları sokaklardan toparladıkları çöplerden organik gübre üretiyor.

Esed rejiminin kuşatmasındaki başkent Şam’ın Doğu Guta bölgesinde yerel meclis sokaklarda biriken çöplerden kurtulmak için alternatif yollar kullanıyor.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı bölge rejimin ve destekçilerinin yaklaşık 4 yıldır ablukası ve saldırılarına maruz kalıyor.

Bereketli ve verimli toprakları ile bilinen Doğu Guta'ya abluka süresince tarım ilaçlarının hiçbir şekilde girişine izin verilmemesi nedeniyle bölgedeki çiftçiler ilkel yollarla elde edilen organik gübrelere yöneldi.

Doğu Guta yerel meclisi hem sokakların temizliği sağlamak hem de çiftçilerin ihtiyaçlarını gidermek için 2 yıldır önemli bir projeyi sürdürüyor.

Proje kapsamında, belediye araçları sokaklarda biriken çöpleri taşıyarak bir bölgede topluyor. Sonraki aşamada, 15-18 çalışanın bulunduğu atölyede çalışanlar, biriken çöpleri temiz bir alanda eleyerek toprakları ayırıyor.

İşçiler, elde ettikleri her bir metreküp gübre için yaklaşık bin 500 Suriye lirası (yaklaşık 10 Türk lirası) ücret alıyor. Bir metreküp gübre ise yaklaşık 2 bin 500 Suriye lirasına (17 Türk lirası) satılıyor.

"Çöplerden kurtulduk, çok kişiye iş imkanı sağladık, organik gübre ürettik"

Doğu Guta yerel meclisi hizmet ofisi sorumlularından Eymen Ebu Humam, AA muhabirine proje hakkında bilgiler verdi.

Ebu Humam, "Bu proje ile birlikte hedeflerimize ulaşmış olduk, ilk olarak biriken çöplerden kurtulduk, çok kişiye iş imkanı sağladık ve de organik gübre ürettik. Gübreye çiftçilerden büyük rağbet oldu." dedi.

Projeye ilk başta ilkel yollarla başladıklarını anlatan Ebu Humam, "Biriken çöpleri bazı çalışanlarımız ilkel yollarla eliyor ve çöplerden gübreyi ayırmaya çalışıyordu." diye konuştu.

Ebu Humam, ilk başta makineler ile çöp arıtma planları yaptıklarını ancak ablukanın yol açtığı yüksek akaryakıt fiyatları nedeniyle bu plandan vazgeçtiklerini belirtti.

Bir diğer Doğu Guta yerel meclisi üyesi Halit Ali de proje kapsamında meclise bağlı temizlik çalışanlarını her gün temizledikleri sokaklardan topladıkları çöpü değerlendirdiğini bildirdi.

Halit Ali, "Her gün saldırı sorunu ile karşı karşıyayız. Meclis bir karar aldı, hem şehirdeki çöpleri temizleyip hem de bu çöpleri yok ederek gübre elde etmek istedi. Hem topraklarımızı hem de çiftçilerimizin ihtiyacını görmek istedik. Böylelikle çöplerden dolayı meydana gelecek hastalıklardan kurtulmuş oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gutalılar, projeyi sevdi

Doğu Guta halkı da yerel meclisin hayata geçirdiği çöplerden gübre elde etme projesinden memnun olduğunu belirtiyor.

Hem sokakları temizleyen hem de gübre üreten temizlik işçilerine teşekkür eden Doğu Gutalı Halit Muhammed, "Sokaklarımızı temizleyenlere çok teşekkür ederiz. Onlar olmasaydı biriken çöplerden dolayı hastalıklar ortaya çıkacaktı, böcek ve pis kokular yayılacaktı." dedi.