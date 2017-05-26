Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması sonucu 91 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi kayboldu.



Afet Yönetimi Merkezinden yapılan açıklamada, başkent Colombo ve çevresinde 7 bin 800'den fazla kişinin afetten etkilendiği, şu ana kadar 91 kişinin öldüğü, 100 kişinin kaybolduğu belirtildi.



İçişleri Bakanı Vajira Abeywardana da gazetecilere yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği vurguladı.



Nehir kıyısı ve toprak kaymasına meyilli alanlarda yaşayanların tahliye edilmesi gerektiğini dile getiren Abeywardana, bölgedeki kurtarma ve yardım kuruluşlarından 72 saat boyunca alarmda kalmaları talebinde bulundu.



Ülke donanmasına ait 100'den fazla gemici ve 20 teknenin, helikopter ve uçakların kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunması için bölgeye sevk edildiği bildirildi.



Sri Lanka'nın orta kesiminde geçen yıl mayıs ayında meydana gelen toprak kaymalarında da 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.