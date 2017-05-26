Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

​İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen yürüyüşlere müdahalesi sonucu 15 Filistinli yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki El-Halil, Ramallah, Nablus ve Eriha kentlerinin çeşitli bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere müdahale etti. Filistinliler, plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan askerlere taş ve molotofkokteyli atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Eriha kenti girişinde 13, Ramallah'ın güneyindeki Rafat beldesinde 1 kişinin plastik mermiyle, Nablus'un güneyindeki Beyta beldesi girişinde 1 kişinin gerçek mermiyle yaralandığı, söz konusu bölgelerde 10 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralılara tıbbi müdahalede bulunduğu kaydedildi.

İsrail askerlerinin Beyta beldesi girişinde 1 Filistinli ile Ramallah'ın Nebi Salih beldesinde yabancı bir göstericiyi gözaltına aldığı belirtildi.

İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'dan bu yana açlık grevine devam ediyor. İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapanların sayısının günden güne yeni katılımlarla arttığı ifade ediliyor.

Filistinli tutuklular, bu eylemleriyle "İsrail yönetimi üzerinde baskı oluşturmaya ve seslerini dünyaya duyurmaya" çalışıyor. Filistin direnişin sembol isimlerinden, 15 yıldır hapishanede bulunan Fetih Hareketi Merkez Konseyi Üyesi Mervan Bergusi'nin öncülük ettiği açlık grevine Hamas ve İslami Cihad Hareketi gibi diğer tüm Filistinli direniş örgütleri de destek veriyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.