Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD basınındaki habere göre; Çin'e ait iki askeri uçak Hong Kong civarında seyreden ABD Deniz Birlikleri bünyesindeki geminin 180 metre yakınına kadar geldi.

Amerikalı yetkililer, Çin ordusuna ait J-10 tipi iki uçağın "tehlikeli bir şekilde" ABD'ye ait P-3 tipi gözetleme gemisine yaklaştığını belirtti. Uçaklardan birinin geminin güzergahında çok yakın mesafade manevralar yaptığı kaydedildi.

Çin ve ABD arasındaki bu gelişme, Başkan Donald Trump yönetimi görevi devraldığından beri ikinci kez yaşanıyor. Daha önce ise şubat ayında Çin ordusuna ait KJ-200 tipi uyarı uçağı ABD'nin P-3C tipi savaş uçağına yaklaşmış, Pentagon ise bu durumu "güvensiz" şeklinde değerlendirmişti.