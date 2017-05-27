Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G7 Zirvesi kapsamında, Avrupa’ya yönelik düzensiz göçün önemli çıkış noktalarından olan bazı Afrika ülkelerinin de katılımıyla, "Afrika'da Kalkınma ve Yenilik" konulu oturum da yapıldı.

TRUMP DAMGASINI VURDU

G7 ve Etiyopya, Nijer, Tunus, Kenya ve Nijerya liderleri ile Birleşmiş Milletler (BM), Afrika Birliği, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Uluslararası Para Fonu (IMF), Afrika Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası temsilcilerinin katıldığı oturuma, yine Trump damgasını vurdu.

TOPLANTIYA YİNE GEÇ GİTTİ, İTALYA BAŞBAKANI'NI UYARIYA RAĞMEN DİNLEMEDİ

Dün zirvenin açılışına olduğu gibi bugün de bu toplantıya oldukça geç giden Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni’nin, katılımcılara İtalyanca hitap edeceğini ve çeviri için kulaklıklarını takmaları uyarısına rağmen çeviriyi dinlemedi.

İTALYAN BASINI: TRUMP GENTILONI'YE KABALIK ETTİ

La Repubblica gazetesi bunu, “Trump, Gentiloni’ye kabalık etti, konuşmasının tercümesini dinlemedi” yorumunu yaparken, İtalyan basınında, zirve boyunca dikkat çekecek derecede her yere geç kalan Trump’ın, bu tür zirvelerin resmiyetine aykırı davrandığı ifadeleri yer aldı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİMİNE DE GEÇ GİTTİ

Today.it sitesi Trump’ın, Afrika’ya dair toplantının aile fotoğrafı çekimine de geç gittiği gibi, “göğüslerini kabartarak”, arkasında bulunan Merkel’in önünü tamamen kapatmaya çalıştığına da dikkat çekti.