Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bağdat polisinden Mahmud Şakir, yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Sünni milis gücü Haşdi Aşairi'ye mensup bir kişinin Arap Cebbur bölgesindeki evinin yakınlarında silahlı kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. En-Nehrevan bölgesinde bir semt pazarında meydana gelen patlamada ise 1 sivil öldü, 5'i yaralandı. Başkentin batısındaki El-Cihad Mahallesi'nde bir döviz bürosu sahibi kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldü, saldırganlar döviz bürosunda bulunan 50 bin doları çaldı.

El-Emin es-Saniye ve El-Meamil bölgelerinde de ateş açılarak öldürülen 2 erkeğin cesedine ulaşıldı. El-Kerace bölgesinde açılan ateş sonucu 1, Maskat Mahallesi ile Kumeyra bölgesinde düzenlenen bombalı saldırılarda da 4 kişi yaralandı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı da başkentin batısında bulunan 32 bombayı etkisiz hale getirdi.