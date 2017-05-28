Bağdat polisinden Mahmud Şakir, yaptığı açıklamada, hükümete bağlı Sünni milis gücü Haşdi Aşairi'ye mensup bir kişinin Arap Cebbur bölgesindeki evinin yakınlarında silahlı kişilerce açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. En-Nehrevan bölgesinde bir semt pazarında meydana gelen patlamada ise 1 sivil öldü, 5'i yaralandı. Başkentin batısındaki El-Cihad Mahallesi'nde bir döviz bürosu sahibi kimliği belirsiz silahlı kişilerce öldürüldü, saldırganlar döviz bürosunda bulunan 50 bin doları çaldı.
El-Emin es-Saniye ve El-Meamil bölgelerinde de ateş açılarak öldürülen 2 erkeğin cesedine ulaşıldı. El-Kerace bölgesinde açılan ateş sonucu 1, Maskat Mahallesi ile Kumeyra bölgesinde düzenlenen bombalı saldırılarda da 4 kişi yaralandı. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı da başkentin batısında bulunan 32 bombayı etkisiz hale getirdi.