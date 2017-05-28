Ankara’nın Alman milletvekillerine askerleri ziyaret izni vermemesi hâlinde, çekilme oylamaya sunulacak. Müzakerelerde Alman heyetine Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel başkanlık edecek. Dergi, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık Dairesi’nin müzakerelerden bir sonuç çıkacağına dair kendi içinde bir beklentisi olmadığını yazdı. Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Brüksel’deki NATO zirvesi sırasında yaptığı görüşmeden de bir sonuç çıkmamıştı.
Almanya Türkiye’ye iki hafta süre verdi
28.05.2017 - 09:13 | Son Güncelleme: 28.05.2017 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Der Spiegel dergisinin haberine göre Almanya, İncirlik krizinin çözümü için Türkiye ile müzakereleri iki hafta daha sürdürecek.
Etiketler : Der Spiegel,Almanya,İncirlik krizi,türkiye,
477235 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477235.aspx
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