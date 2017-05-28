Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran'ın kuzeybatı bölgesindeki Urumiye kentine bağlı sınır bölgesinde, terör örgütü PKK'nın İran yapılanması PJAK ile sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada 2 rütbeli askerin öldüğü bildirildi.

İran'ın Tesnim haber ajansında yer alan habere göre, dün akşam saatlerinde, PJAK unsurlarıyla İran sınır muhafızları arasında çıkan çatışmada, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 2 asker hayatını kaybetti, 7 asker yaralandı.

Askerlerin nöbet değişimi için sınır bölgesine gittiği sırada yaşanan çatışmada, biri binbaşı 2 rütbeli askerin PJAK'lı teröristler tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

Çatışmada, 3'ü rütbeli 7 askerin de yaralandığı kaydedildi.