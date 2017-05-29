Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz polisi Manchester’ı hedef alan terör saldırı ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen 19 yaşında bir erkeği gözaltına aldı. Yapılan açıklamada, Manchester saldırısının faili Salman Abedi'yle bağlantılı kişilere yönelik yapılan bir dizi operasyon kapsamında Gorton bölgesinde 19 yaşında bir erkeğin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada şu ana kadar gözaltına alınan kişilerden 22’sinin serbest bırakıldığı, 13'ünün ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Manchester’ın Rusholme ve Gorton bölgelerinde operasyonların sürdüğü kaydedildi. İngiltere'de pazartesi günü Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından en üst dereceye çıkarılan terör tehdit seviyesi dün itibariyle düşürülmüştü.

Manchester saldırısının faili Salman Abedi’nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.