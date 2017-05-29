Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, güvenlik ve istihbarat yetkilileri, olayın faili Abadi ile ilgili hangi varsayımların yapıldığını mercek altına alacak.

Soruşturma kapsamında olaya ilişkin eldeki bilgilerin nasıl gözden kaçtığı araştırılacak, ayrıca Abadi'nin güvenlik güçlerinin ve istihbaratın radarından nasıl çıktığı da incelenecek.

İngiliz basını, saldırganın aşırı görüşlerinin dikkati çekmesinin ardından, kamu tarafından güvenlik yetkililerine en az üç defa bildirimde bulunulduğunun ortaya çıktığını öne sürdü.

Polisin operasyonları devam ediyor

Bu arada Manchester polisi, geçen pazartesi gecesi yaşanan saldırı çerçevesinde yürüttüğü soruşturmayı ülke genelindeki operasyonlarla sürdürüyor.

Emniyetten yapılan açıklamada, soruşturmada yaklaşık bin kişinin görev yaptığı ve iyi ilerleme kaydedildiği vurgulanarak, bu sabah ülkenin güneyindeki Shoreham-by-Sea liman kasabasında 23 yaşındaki bir erkeğin terör şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Bugüne kadar gözaltına alınan kişilerden bazıları serbest bırakılırken, 14'ü hala gözaltında.

Manchester saldırısının faili Libya asıllı Salman Abedi'nin 22 Mayıs gecesi Manchester Arena konser salonunun çıkışında üzerindeki el yapımı parça tesirli bombayı patlaması sonucu 7'si çocuk 22 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı.