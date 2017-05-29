Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakka'ya bağlı Tabka'nın PYD'ye bırakılmasının ardından örgüt, ABD'nin desteğiyle Deyrizor'a ilerliyor. Sahada çatışmalar devam ederken ABD-PYD koalisyonunun bölgenin en büyük aşiretleri ile de ittifak arayışları sürüyor. PYD temsilcileri DEAŞ'la mücadele ve sonrası için Baggara ve Ageydat aşiret liderleri ile görüşmeleri sürüyor. Bölgeden elde edilen petrol Humus'taki Esed'e ait rafinerilere aktarılıyor. Terör örgütü DEAŞ döneminde de aynı uygulama devam ederken Deyrizor'dan elde edilen petrol konusunda ABD'li ve İngiliz temsilcilerin, aşiret liderlerine ham petrolün işlenmesi ve ihracatında Esed'siz çözüm önerisinde bulunduğu bildiriliyor.



AŞİRETLERLE İTTİFAK ARAYIŞI

Haseke'de Suriye'nin en büyük aşiretlerinden Şammar ile anlaşan PYD-ABD ittifakı doğal Rakka Operasyonu kapsamında da işbirliğini sürdürüyor. Şammar Aşireti'ne bağlı Kuvvetin Nuhba milisleri Haseke'den sonra Tabka ve Rakka operasyonlarında terör örgütü ile işbirliğini sürdürüyor. Deyrizor 2014 yılından bu yana % 85 oranında DEAŞ tarafından kontrol ediliyor. Esed ve müttefikleri İran destekli Gruplar ise yalnızca Cura, Harabiş ve Kusr bölgelerinde etkin. Fırat Nehrinin ikiye böldüğü Deyrizor şehrinde halen 280 bin sivilin yaşıyor.



EN ÖNEMLİ PETROL REZERVİ MEYADİN'DE

PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından gerçekleştirilen saldırılarla Deyrizor kırsalında son 2 haftalık dönemde 20'den fazla yerleşim birimi DEAŞ'tan alındı. PYD-ABD ittifakı bölgenin en zengin rezervlerinin yer aldığı Meyadin Kasabasına saldırıyor. Deyrizor bölgesinde El Tenak, El Ömer ve Tabiya petrol rezervi açısından en büyük potansiyele sahip bölgeler. Tabka sonrası karadan ilerleyişini sürdüren PYD'ye ABD ve Koalisyon uçaklarının hava desteği devam ediyor.



PYD ELİYLE SÖMÜRMEK İSTİYORLAR

PYD'nin Deyrizor hedefini değerlendiren Suriye Geçici Hükümet'nin enerjiden sorumlu Bakanı Abdullah Rezzak örgütün bu konuda ABD ve İngiltere başta olmak üzere bilinçli olarak yönlendirildiği söyledi. Suriyeli Bakan, 'Deyrizor'da yapılan araştırmalar kentin petrol ve doğalgaz denizi üzerinde yüzdüğünü gösteriyor, bu konuda çok net veriler var ve Batılılar bu potansiyeli kaçırmak istemedikleri için PYD eliyle sömürmek istiyorlar' diye konuştu.



IRAK VE SURİYE PKK'SI BİRLEŞECEK

Suriye Geçici Hükümet Enerji ve Hizmetler Bakanı Abdullah Rezzak, Irak ile Suriye'nin sınır kapılarından El Kaim Deyrizor sınırları içerisinde yer alıyor, Tuveybe ilçesinde yer alan kapının PYD tarafından işgal edilmesi ile iki ülke militanları arasında engel kalmayacak dedi. Aylardır gündemde tutulan Rakka operasyonunda sona yaklaşılırken sessizce Deyrizor'a yönelen PYD'ye bir destekte İngilizlerden. Bir yıl önce bölge aşiretlerinden toplanan gençlerle İngiltere öncülüğünde kurulan Ceyş el Cediyd ( Yeni Suriye Ordusu) milislerinin de Deyrizor'da DEAŞ'a karşı PYD milislerine destek vereceği belirtiliyor. Sayıları 2 bini bulan İngiliz destekli gruplar halen aşiretler adına üretim yapan petrol kuyularına beklemekle görevli milisler. (Kaynak: Yeni Şafak)