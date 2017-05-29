Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'yı ziyaret eden McCain, Avustralya yayın kuruluşu ABC'nin "7:30 Raporu" adlı haber programına özel röportaj verdi ve gündemi değerlendirdi.

McCain, röportajda Putin için "DEAŞ'tan bile önce gelen, birincil ve en önemli tehdit" ifadesini kullandı.

"Rusya ABD'de seçim sonuçlarını değiştirmeye çalıştı"

Rusya'nın demokrasinin temellerini yıkarak, ABD'de başkanlık seçiminin sonuçlarını değiştirmeye çalıştığını savunan McCain, "Başarılı olduklarına dair hiç delil görmedim ama denediler ve hala denemeye devam ediyorlar." dedi.

McCain Rusya'nın Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin sonuçlarını da etkilemeye çalıştığını iddia ederek, egemen bir ülke olan Ukrayna'yı parçalayan, Baltık bölgesinde baskı oluşturanın da Rusya olduğunu bildirdi.

ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarla cevap vermesi gerektiğini belirten McCain, ABD Başkanı Donald Trump'ın da ulusal güvenlik konusundaki uygulamalarının zaman zaman kendisini gerdiğini kaydetti.