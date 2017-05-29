Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Schippers, Temsilciler Meclisi Başkanı Khadija Arib'e sunduğu nihai raporda koalisyon görüşmelerini yürütme işinin artık farklı bir kişi tarafından yürütülmesi gerektiğini belirterek, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdiğini dile getiren Schippers, Temsilciler Meclisine geçmişte böyle bir görevi üstlenmiş olan ve son hükümette Devlet Bakanlığı yapan Herman Tjeenk Willink'i tavsiye etti.

Schippers, bundan sonraki aşamada görevi üstlenecek kişinin, birebir koalisyon tercihlerini araştırmak yerine siyasi liderlerle bir araya gelerek koalisyon görüşmeleri yapması gerektiğini belirtti.

Edith Schippers, basına yaptığı açıklamada, "Görevim çoğunluk koalisyon hükümeti üzerinde araştırma yapmaktı. Ama bana sunulan koalisyon tercihleri yeterli destek görmedi. Siyasi liderlerin de çoğu zaten bunu istiyordu, öte yandan her siyasi liderin dışladığı bir parti vardı. Artık yeni aşamada sadece çoğunluk değil azınlık koalisyon hükümeti üzerinde de durulması lazım." dedi.

Temsilciler Meclisinin, Schippers'in sunduğu raporu ve tavsiyesini görüşmek için yarın bir araya gelmesi bekleniyor.