Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın bakanlık bünyesinde 20 yıldır sürdürülen iftar programı etkinliğine izin vermediği bildirildi. ABD basınının ismini açıklamadığı iki Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberlerde, bakanlık bünyesinde bulunan Dinler ve Küresel İlişkiler departmanı, 20 yıldır olduğu gibi bu sene de iftar etkinliği düzenlenmesi teklifinde bulundu. Ancak bu teklifin Bakan Tillerson tarafından olumsuz karşılandığı belirtildi.

"HENÜZ İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan üst düzey bir bakanlık yetkili ise bu sene ramazan programının yapılıp yapılmayacağı konusunda henüz son kararın verilmediğini söyledi.

İHTİMALLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ

Yetkili, "Henüz ihtimalleri değerlendiriyoruz. ABD Büyükelçilikleri ramazan boyunca farklı etkinlikler yapmaları konusunda teşvik edildi." ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığındaki etkinliğe, Müslüman sivil toplum liderleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey ABD'li yetkililer katılıyordu. Bakan Tillerson geçen hafta yazılı bir açıklama yaparak Müslümanların ramazan ayını kutladığını açıklamıştı. Başkan Donald Trump'ın yönetimi devralmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığının daha önceki dönemlere göre daha pasif bir rol oynaması dikkati çekiyor. Trump, son olarak Dışişleri Bakanlığının bütçesini azaltmıştı.