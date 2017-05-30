Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bağdat'ın merkezi Karrada bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Güvenlik çemberine alınan bölgeye sevk edilen ambulanslarla ölü ve yaralılar yakın çevredeki hastanelere götürüldü.
Bağdat yine kan gölü: 11 ölü
30.05.2017 - 03:00 | Son Güncelleme: 30.05.2017 - 03:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü, 50 kişinin yaralandığı bildirildi.
Etiketler : bağdat,patlama,
477656 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/477656.aspx
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