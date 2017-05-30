Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası ve yerel düzeyde pek çok eleştiriye rağmen Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilen kanun, Sisi tarafından da onaylandı. Kanunun, Resmi Gazete'de yayınlanmasından bir gün sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.

Temsilciler Meclisi, eleştirilen maddeler üzerinde yapılan değişikliklerin ardından geçen kasım ayı sonunda kanunu kabul etmişti. 89 maddeden oluşan kanun, hukukçular tarafından, "sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını sınırlandırma yönünde atılmış yeni bir adım" olarak görüldüğünden eleştirilere maruz kalmıştı.

Kanun, derneklerin yasalara uygun hale getirilmesi için Dayanışma Bakanına bir yıl mühlet ve derneğin kurulduğu sırada 10 bin Cüneyh'i (555 dolar) aşmayacak bir meblağ belirleme yetkisi veriyor. Kanun ayrıca, Mısır'da yürütülecek sivil faaliyetlerde yabancı bir örgütle izinsiz işbirliği ya da ortaklık yapan herkese 5 yıla varan hapis cezası ve bir milyon Cüneyh (yaklaşık 55 bin dolar) para cezası öngörüyor.