Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer yaptığı açıklamada, bölgede 30 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı, 3 bin 500 ağacın fırtınadan etkilendiği belirtildi. Ayrıca dün Moskova Havaalanı’ndaki uçuşların iptal edildiği belirtilmişti. Acil Durum Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya’da 180’den fazla binanın çatısı ve bin 900’den fazla aracın da zarar gördüğünü açıkladı. 130’dan fazla banliyö treninin ve Vnukovo Havalimanı’na giden 4 havayolu ekspres treninin de iptal edildiği belirtildi.