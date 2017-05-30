Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, Versay Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Macron tarafından ağırlandıktan sonra iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Rusya Devlet Başkanı Putin'i Fransa ve Rusya ilişkileri açısından sembolik değere sahip Versay Sarayı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Macron, görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler dışında Suriye, Ukrayna gibi uluslararası konuların ele alındığını söyledi.

"DEMOKRASİMİZ TEHDİT ALTINDA"

Suriye konusunda, "Bölgede iflas eden devletler demokrasimizi tehdit ediyor" ifadesini kullanan Macron, ülkede diyalog ile çözüm çalışmalarının artarak devam edeceğini, devletin ve istikrarın devam etmesinin zorunlu olduğunu belirtti.

Suriye'de mutlak önceliklerinin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Macron, "Hiçbir uluslararası sorun, Rusya ile diyalog olmadan ele alınamaz, Rusya ile bu konuda daha güçlenen bir iş birliği arzu ediyorum." diye konuştu. Macron, Suriye'de istikrarı koruyarak siyasi bir geçiş sürecinin başlatılması gerektiğini de dile getirdi.

MACRON'DAN KİMYASAL SİLAH UYARISI

Suriye konusunda iki noktada taviz vermeyeceklerini vurgulayan Macron, bunları insani yardımların ulaştırılması ve kimyasal silah kullanımı olarak sıralayarak, "Her kimyasal silah kullanımı Fransa tarafından karşılığını bulacaktır." sözlerine yer verdi.

Rusya ile siyasi ortaklıkların artırılacağını dile getiren Macron, Russia Today ve Sputnik muhabirlerinin kendisinin cumhurbaşkanı seçim kampanyasını izlemelerinin yasaklanması hakkındaki bir soru üzerine, "Bu iki kuruluş gazetecilik amaçlı değil seçimleri etkilemek için çalıştı. Bu nedenle seçim kampanyamı izlemeleri yasaklandı." dedi.

RUS-FRANSIZ ÇALIŞMA GRUBU TEKLİFİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Fransız mevkidaşının görüşmede kendisine, Rus ve Fransız uzmanların karşılıklı ziyaretler gerçekleştirerek Suriye krizine çözüm arayacakları bir çalışma grubunun kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi. Putin, "Suriye'de devleti ortadan kaldırarak terörle mücadele edilemeyeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna krizi ile ilgili bir soru üzerine de Rusya Devlet Başkanı, "Rusya'ya uygulanan tüm ekonomik yaptırımların kaldırılması gerekir. Yaptırımlar Ukrayna'daki krizin çözümüne bir katkı sağlamaz." ifadesini kullandı.

PUTİN HAYRAN KALDI

Görüşme sonrası iki lider, Rus Çarı 1. Petro'nun 1717'deki Fransa ziyaretiyle ilgili serginin açılışını yaptı. Versay Sarayı ve Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ermitage Müzesi iş birliğiyle açılan serginin, Paris'te ilk Rus elçiliğinin açılışının 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlendiği bildirildi.

Sergiyi gezen Rusya Devlet Başkanı Putin eserlere hayran kalırken, şaşkınlığı görüntülere böyle yansıdı.

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VERSAY SARAYINDA TUR

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir golf arabasıyla Versay Sarayı'nda tur attı. Aracı Macron kullanırken ilginç görüntüler ortaya çıktı. Bazı gazetecilerin de ikilinin fotoğraflarını çekmek için koştuğu görüldü.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Macron'un cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yayımladığı kutlama mesajında, zor bir dönemden geçildiğini, ilişkilerin geliştirilip birlikte çalışılması gerektiğini belirtmişti.