Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz gazeteci Jeremy Paxman ve stüdyodaki seçmenlerin sorularını yanıtlayan liderlerden May, sosyal hizmetlere ilişkin reformlar ve vergilendirme gibi iç politika ağırlıklı konulara değindi. Corbyn'e ise genellikle dış politikayla ilgili sorular yöneltildi.

Polis memurlarının istihdamı

Başbakanlığı geçen yıl temmuz ayında devralan Theresa May, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması (Brexit) konusunda, Brüksel ile yapılacak müzakerelerin ardından İngiltere'nin hiçbir anlaşma elde edememesinin "kötü bir anlaşmadan çok daha iyi olduğu" görüşünü yineledi.

"Yeni bir dış politika ve daha fazla polis"

Jeremy Corbyn ülkenin kuzeybatısındaki Manchester kentinde bir hafta önce yaşanan terör saldırısına ve ülkedeki kolluk kuvvetlerinin önemine değinerek, terör tehditinin azaltılması için yeni bir dış politikaya ve daha fazla polis memuruna ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savaş karşıtı görüşleriyle bilinen Corbyn, hükümetin izlediği dış politikanın terörle mücadele etmekten ziyade terörü beslediğini yönündeki değerlendirmesiyle ülkenin terör örgütü DEAŞ'a yönelik dış politikasını "yumuşatacağı" yönündeki eleştirilere cevaben, bunun doğru olmadığını dile getirdi.

Hükümetin göçmen sayısını sınırlama hedefi

İngiltere Başbakanı Theresa May liderliğindeki hükümet, 2010 yılından bu yana ülkeye gelen göçmenler ile ülkeden göç edenlerin sayısı arasındaki farkı oluşturan net göçün yılda 100 binin altına çekilmesini hedefliyor.