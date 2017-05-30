Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Oregon eyaletinin Portland kentinde cuma günü meydana gelen ve biri başörtülü diğeri siyahi iki kadına trende hakaret eden Jeremy Christian'ın buna engel olmak isteyen iki Amerikalıyı öldürülmesiyle ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan bir değerlendirme yaptı.

Trump, "Cuma günü Portland'daki şiddet içeren saldırılar kabul edilemez. Kurbanlar nefret ve hoşgörüsüzlüğe karşı durdular. Dualarımız onlarla." paylaşımında bulundu.

Amerikalı Müslümanlar arasında "İslamofobik" olarak değerlendirilen saldırıya ilişkin başka bir yorum yapmayan Trump, saldırganın ırkçı tutumuna ilişkin de herhangi bir yorum yapmadı.

CAIR'den saldırı yorumu

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de olaya ilişkin açıklamasında, Trump'ın bazı söylemleriyle "bu tür bir İslamofobik atmosfere zemin hazırladığını" ve saldırıyla ilgili ifadelerinin yeterli olmadığını bildirdi.

Amerikan medyasında, Christian'ın daha önceki sosyal medya paylaşımlarıyla "beyaz ırkçı" çevrelere yakın bir isim olduğu haberleri yer almıştı.