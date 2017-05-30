Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Firmadan, cumartesi başlayan ve dün de kısmen devam eden hizmet aksamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Bilgisayar sistemlerimiz normale döndü. Heathrow ve Gatwick havalimanlarından planlanan tüm uçuşlar yapılacak." ifadesi kullanıldı.

Şirket, valizleri olmadan uçmak zorunda kalan yolcuların eşyalarına ulaşmasının ise "biraz zaman alacağını" kaydetti.

British Airways'in bilgisayar sistemindeki arıza sebebiyle cumartesiden düne kadar dünya genelinde uçuşlarda büyük aksaklıklar yaşanmış, özellikle Londra'daki Heathrow ve Gatwick havalimanları çıkışlı çok sayıdaki sefer iptal edilmişti. Binlerce yolcu arızadan etkilenmiş, bazıları valizleri olmadan uçmak zorunda kalmıştı.

Firmanın üst düzey yöneticisi (CEO) Alex Cruz, dünya genelinde 75 bin yolcuyu etkileyen arızaya ilişkin dün yaptığı basın açıklamasında, bilgisayar sistemlerinin voltaj yükselmesiyle birkaç dakika kesintiye uğradığını ancak daha sonra yedekleme ünitelerinin devreye girmemesi nedeniyle sorunun büyüdüğünü bildirmişti.

Aksaklıklar nedeniyle uçuşları iptal edilen veya ertelenen yolcuların barınma, ulaşım ve yemek masraflarıyla toplam 100 milyon sterlini bulan zararla karşı karşıya kalan şirketin, sadece bir günlük operasyonlarının iptalinin yol açtığı maliyet ise 30 milyon sterlin olarak tahmin ediliyor.

British Airways'in yaşadığı problem, bilişim hizmetlerini merkezi Hindistan'da bulunan bir taşeron şirkete devretmesi ve kullanılan sistemlere hakim tecrübeli personeli işten çıkarmasına bağlanıyor.