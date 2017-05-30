Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karzai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da terör faaliyeti yürüten DEAŞ üyelerinin hepsinin yurt dışından bazı hedefler için getirildiğini ve terör örgütünün ABD tarafından desteklendiğini ifade etti.

ABD'nin Afganistan'da terör faaliyetlerinin bitmesini istemediğini savunan Karzai, 2002 yılından bu yana terörle mücadele amacıyla Afganistan'da bulunan ABD güçlerine atıfta bulunarak, ''Durum böyle olmasaydı, ABD burada olmasına rağmen terör tehdidi gün geçtikçe artmazdı.'' diye konuştu. Karzai, ABD'nin Afganistan'daki varlığının aksine DEAŞ'ın güçlenmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

DEAŞ'ın asıl amacının Afganistan olmadığını, Afganistan topraklarını kullanarak bölge ülkelerini istikrarsızlaştırmak istediğini de vurgulayan Karzai, terör örgütünün etkili olduğu bölgelerde halka zulmettiğini, katlettiğini ve Afgan geleneklerini yok etmeye çalıştığını aktardı.

Hamid Karzai, Rusya ve İran'ın, ABD'nin Afganistan'daki varlığından endişe ettiğini de dile getirerek, ''Rusya da ABD, İngiltere ve bazı diğer ülkeler gibi Taliban ile irtibatta olabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.

Taliban'ın son dönemde Afganistan genelinde güçlendiğine işaret eden Karzai, bazı yabancı güçlerin örgütün güçlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Hamid Karzai, ''ABD bizden daimi askeri üs istemiş, karşılığında da iki şey için söz vermişti. Birincisi Pakistan gibi dış tehditlere karşı Afganistan'ı savunacaklardı. İkincisi de Afganistan'ın iç güvenlik sorununu ortadan kaldıracak ve ülke ekonomisini kalkındıracaklardı. Ancak güvenlik anlaşmasının imzalanmasının ardından verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Aksine Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik saldırıları daha da arttı. ABD bize verdiği sözleri tutamadı veya burada başarısız oldu.'' diye konuştu.

''Yabancı güçlerin ülkemizden çekilmesini istiyoruz''

ABD'nin geçen aylarda ülkenin doğusunda Nangarhar vilayetinde "tüm bombaların anası" ile düzenlediği saldırının kabul edilemez olduğunun altını çizen Karzai, bu saldırının ardından ülkedeki yabancı güçlerin, Afgan halkının yararına olmadığı kanaatine vardığını ve bu nedenle Afganistan'da kalmalarını istemediklerini ifade etti.

Karzai, ABD'nin bu saldırıyla Afgan halkına ve toprağına saygısızlık yaptığını, ülkeyi deneme tahtasına çevirmeye çalıştığını söyledi.

''Erdoğan İslam dünyasının büyük lideridir''

Afganistan'ın eski Devlet Başkanı Karzai, Türkiye'nin Afganistan'ın en iyi dostu olduğunu da vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

''Cumhurbaşkanı Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan benim yakın dostumdur, Erdoğan İslam dünyasının büyük bir lideridir, kendisine saygımız sonsuzdur. Bize çok yardımda bulunmuştur, ülkemizde büyük yatırımlar yapmıştır, bu yardımlardan dolayı çok mutluyuz. 15 Temmuz gecesi yaşanan başarısız darbe girişimini şiddetle kınıyorum. Çok şükür ki başarısızlıkla sonuçlandı. Erdoğan bu süreçte Türk halkının kalbindeki yerini ve büyüklüğünü göstermiştir, bundan sonra Türkiye daha da güçlenerek yarınlara yürüyecektir. Biz yoksul bir ülkeyiz, eğitimsizlik nedeniyle çok acı çekiyoruz. Türkiye'deki darbe olaylarında Erdoğan'dan yanayız. Afganistan'daki FETÖ okullarını da Türk devleti nasıl isterse öyle devralabilir. Yeter ki çocuklarımız kaliteli eğitim görsün, eğitimli gençlerimizin sayısı artsın.''