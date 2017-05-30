Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Rami el-Hamdallah liderliğinde yapılan haftalık toplantıda Gazze Şeridi'ndeki yerel seçimlerin önümüzdeki ekim ayının 14'ünde yapılmasına karar verildiği" belirtildi.

Gazze'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas'tan ise söz konusu karara ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılamadı.

Hamas, Batı Şeria'da 13 Mayıs'ta yapılan yerel seçimlere katılmayı reddetmiş ve seçimlerin "Filistin'deki siyasi bölünmenin aşılıp uzlaşının sağlanmasının ardından yapılması" çağrısında bulunmuştu.