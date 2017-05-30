Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mülteci kampı yöneticisi Naw Mai, askerlerin, perşembe günü Kaçin'e bağlı Hka Pra Yang köyü yakınlarında yakacak odun topladıktan sonra yaşadıkları kampa dönen beş erkeği gözaltına aldığını söyledi.

Gözaltına alınanlardan ikisinin serbest bırakıldığını ve kampa geri döndüğünü kaydeden Naw Mai, haber alınamayan diğer üç kişinin cesetlerinin, gözaltına alındıkları yerde kısa süre önce kazılmış mezarlarda bulunduğunu söyledi.

Naw Mai, cesetlerde yaralar ve morluklar olduğunu aktararak, "Bu adamlara ciddi şekilde işkence edildiğine inanıyoruz. Yerlerinden edilmiş herkes, şimdi bu olay nedeniyle çevrede dolaşmaktan korkuyor." dedi.

Kaçin'de görevli polis memuru Myo Thura Naung ise bölgede cesetlerin bulunduğunu doğrularken bu kişilerin kim tarafından ve nasıl öldürüldüklerine karar vermek için henüz erken olduğunu söyledi.

Myo Thura Naung, "Soruşturmamızın başındayız, net bir şey söylemek için çok erken." dedi.

Bu arada ülkenin kuzeyindeki Şan eyaletinde Myanmar ordusu ve milis askerilerinin, hafta sonu internette paylaşılan 17 dakikalık video görüntüsünde, altı etnik Şan köylüsünü dövdüğü ve tehdit ettiği görülüyor.

Ülkedeki etnik silahlı gruplar, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana orduyla çatışıyor. Çatışmalar daha çok kuzeydeki Kaçin, kuzeydoğudaki Şan ve batıdaki Arakan eyaletlerini etkiliyor.

Myanmar'ın kuzeydoğusunda son dönemde şiddetlenen çatışmalar nedeniyle on binlerce kişi yerlerinden oldu.

Etnik gruplar, özerkliğin referanduma götürülebileceği bir federal anayasa istiyor. Myanmar'ın 1947'deki Panglong Barış Konferansı sonrası oluşturulan federal anayasası, 1962'deki askeri darbeyle yürürlükten kaldırılmıştı.