Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Avustralya Polisinin resmi sitesinden yapılan açıklamada, Adelaide kentinden yerel saatle 16.00'da (TSİ 9.30) havalanan ve içinde pilot ile iki yolcusu bulunan Cessna tipi uçağın, kalkışından yaklaşık yarım saat sonra henüz belirlenemeyen nedenle düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, Renmark havalimanının 4 kilometre batısındaki Riverland bölgesine düştüğü tespit edilen uçaktaki 3 kişiden kurtulan olmadığı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, Riverland devriyesinin uçağın düşmesinden yaklaşık iki buçuk saat sonra enkaza ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Adelaide'dan Renmark'a eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta ölenlerin kimlikleri hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.