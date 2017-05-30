Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ile Almanya arasında G7 Zirvesi’nde başlayan gerginlik, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın attığı twittle giderek tırmandı. Merkel, G7 Zirvesi’nde "Başkalarına tümüyle güvenebileceğimiz zamanlar geride kaldı. Son günlerde bunu daha yakından gördüm. Biz Avrupalılar kendi kaderimizi gerçekten elimize almalıyız” diyerek, ABD ve İngiltere’yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. ABD Başkanı Trump, Merkel'in sözlerine karşılık resmi Twitter hesabından, "Almanya ile devasa ticaret açığımız var. Bir de NATO'ya ödemeleri gereken parayı vermiyorlar. ABD için çok kötü, bu değişecek" mesajını yayınladı.