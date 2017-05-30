 

New York borsasında işlem gören Amazon'un hisseleri cuma gününü 995,78  dolardan kapamasının ardından, bugün yüzde 0,5 artarak 1.001,20 dolara kadar  yükseldi.
 
Böylece, şirketin hisseleri tarihte ilk defa bin doların üzerine  çıkarak rekor kırarken, firmanın piyasa değeri de yaklaşık 479 milyar dolara  ulaştı.
 
ABD'li yatırım bankacılığı ve varlık yönetimi firması Needham &  Company'nin geçen ay yayımlanan araştırma raporuna göre, 2016'da Amerikan  perakende sektöründe yüzde 34 payı olan Amazon'un sektördeki pazar payının  2021'de yüzde 50'ye çıkacağı tahmin ediliyor.
 
Amazon'un bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen senenin aynı dönemine  göre yüzde 22,7 artışla 35,7 milyar dolara, net karı da yüzde 41,1 artışla 724  milyon dolara yükselmişti.
 
Apple, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ve Microsoft'ın ardından Amazon  dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunda bulunuyor.