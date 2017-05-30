Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Pentagon sözcüsü Albay Jeff Davis ABD Füze Savunma Ajansı ve Hava Kuvvetleri 30. Uzay Kanadı ile Kuzey Amerika Saha Komutanlığının teknik adıyla Karada Konuşlu Orta Ölçekli Savunma Sistemi olarak bilinen balistik füze savunma sistemini gün içerisinde yerel saatle 12.00 ile 16.00 saatleri arasında test edeceğini açıkladı.

Davis, ABD’nin Mashall Adaları’ndaki Reagan Test Sahası'ndan fırlatılacak bir kıtalararası balistik füzeye Kaliforniya eyaletinde bulunan Vandenberg Hava Üssü’nden fırlatılacak olan orta ölçekli balistik füze savunma sistemi ile önleme yapılacağını kaydetti.

Testin başarısız olması sistemin başarısız olması anlamına gelmeyeceğini ifade eden Davis karada konuşlu orta ölçekli savunma sisteminin ilk kez bir kıtalararası füze ile test edileceğini aktardı.

Testin Kuzey Kore’nin balistik füze denemelerini sıklaştığı bir zamana denk gelmesi dikkat çekti.

"Kuzey Kore bu testi yapmamızın tek nedeni değil"

Davis şöyle devam etti:

“Ancak Kuzey Kore bu kapasiteye sahip olmamız ve bu testi yapmamızın tek nedeni değil. İran da aynı zamanda çok karmaşık füzelere sahip ve mevcut füze sistemlerinin menzil ve isabetini geliştirmeye devam ediyor. Onların balistik füze kapasiteleri ABD’nin Ortadoğu’daki stratejik menfaatlerini tehdit etmeye devam edecektir.”