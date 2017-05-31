Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada ABD Füze Savunma Ajansı ve Hava Kuvvetleri 30. Uzay Kanadı ile Kuzey Amerika Saha Komutanlığının teknik adıyla Karada Konuşlu Orta Ölçekli Savunma Sistemi olarak bilinen balistik füze savunma sisteminin test edildiğini açıkladı.

Açıklamada Kaliforniya eyaletinde Vanderberg Hava Üssü’nde konuşlu balistik füze savunma sisteminin Marshall Adalar’ından fırlatılan kıtalararası balistik füze kapasitesindeki bir füzeyi başarılı bir şekilde vurduğu kaydedildi.

Söz konusu sistemin ve ABD balistik füze savunma sisteminin ilk gerçek atış denemesi olduğu vurgulanan açıklamada, savunma sisteminin hedef füzenin iz ve yön bilgilerinin birçok sensörle ve Pasifik Okyanusu’nda konuşlu X-Band radarları ile aldığı ve bu veriler üzerinden atış kontrol mekanizmasını ayarladığı ifade edildi.

Füze Savunma Sistemi Ajansı Direktörü Koramiral Jim Syring önleme denemesini “inanılmaz bir başarı” olarak tanımlarken söz konusu sistemin ABD topraklarını korumada önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.