Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet güçlerinden edinilen bilgiye göre, Irak ordusuna ait bir kontrol noktasında canlı bomba tarafından bir intihar saldırısı düzenlendi. Patlama sırasında Teravih namazı dolayısıyla kontrol noktasının kalabalık olduğu bildirildi. Patlama sonucu Yarbay rütbeli kontrol noktası amiri ile 1'i gazeteci olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti, 5'i asker olmak üzere 11 kişi de yaralandı.

DEAŞ ÜSTLENDİ



Patlama sırasında Irak'tan yayın yapan Asia uydu kanalının genç muhabiri Suheyp Yusuf El Hiti hayatını kaybederken Vemith El İraqi adlı gazeteci ise ağır bir şekilde yaralandı. Kanlı saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlendi.