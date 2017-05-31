Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan medyasında yer alan ve Flynn'e yakın bir isme dayandırılan haberlere göre Flynn, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinin kendisinden istediği belgeleri sunacak.

Söz konusu belgelerin ilk bölümünü 6 Haziran'da sunacağı bildirilen Flynn, daha önceki açıklamasında kişisel haklarının güvende olmadığını savunarak elindeki bilgi ve belgeleri sunmama kararı aldığını söylemişti.

İsmi açıklanmayan kişi, Flynn'in işletmesine gönderilen iki davetiyeye cevaben istenen belgelerin tamamının sunulacağını ancak Flynn'in şahsına gelen davetiyeyle ilgili komiteden sonra kararın verileceğini belirtti.

Senato İstihbarat Komitesi Başkanı Kuzey Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Richard Burr ile Başkan Yardımcısı Virginia Senatörü Demokrat Mark Warner, Flynn'in elindeki belgeleri gizlemeye devam etmesi halinde bunun "Kongreyi küçümsemek" anlamına geleceğini açıklamıştı.

Michael Flynn, 22 Mayıs'ta ABD Kongresine gönderdiği mektupta, anayasanın 5. maddesine atıfla, Rusya soruşturması kapsamında elindeki belgeleri sunmama ve ifade vermeme hakkını kullanacağını duyurmuştu.

Daha önce Flynn, Senato İstihbarat Komitesinin davetini ancak aleyhinde dava açılmaması kaydıyla kabul edeceğini söylemiş ancak bu talebi kabul edilmemişti.