Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÇETİNER ÇETİN ANKARA - ABD Savunma Bakanı James Mattis, mayıs ayında bir televizyon kanalında, dünyanın en kanlı örgütü DAEŞ ile savaşın “hızlandığını” ve “imha taktikleri”nin uygulanmaya başladığını açıklamıştı. Ancak sahadan gelen bilgiler Bakan Mattis’in söylediklerinden farklı olduğunu gösteriyor. ABD, daha önce 7 defa ertelenen Rakka operasyonu için Merkezi Haberalma Teşkilatı ajanlarını görevlendirdi. Rakka’yı kurtarmak için terör örgütü PKK/PYD ile yola devam kararı alan ABD’nin görevlendirdiği 5 CIA ajanı, bir başka terör örgütü YPG’lilerle bir araya gelerek DEAŞ militanlarıyla Rakka’nın boşaltılması için görüşmeye başladı.



ABD-YPG KORİDORU AÇTI

Gazetemizin sahadaki yerel askerî ve istihbarat kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) içindeki YPG’lilerle DEAŞ arasında yapılan 10 gün süren görüşmelerde taraflar anlaşmaya vardı. DEAŞ militanlarının silah bırakmaları hâlinde Rakka’nın güneyine doğru bir koridor açılmasına izin verildi. Örgüt militanlarının iki bölgeye nakillerinin sağlanacağı garantisi üzerine DEAŞ, Rakka’yı boşaltmaya başladı. Ancak DEAŞ militanlarının Rakka’dan Palmira’ya gitmek için ABD ve YPG ile anlaştığını öğrenen Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı kaynakları “Suriye’deki Rus askerleri bunun önüne geçmek için tedbir aldı” dedi. Bunun ardından Rakka’dan yola çıkan 120’den fazla DEAŞ militanının bulunduğu konvoyu Rus savaş uçakları bombaladı. Saldırıda DEAŞ militanlarının hepsi öldü.



MANŞETTEN VERMİŞTİK

DEAŞ’ın Rakka’yı terk edeceği haberini 15 Mayıs’ta gazetemizde “DEAŞ’ın son kullanma tarihi bitti” başlığıyla manşetten vermiştik.