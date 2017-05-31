Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Filistin hükümetinin, Gazze'de ekim ayı ortalarında yerel seçim yapılması yönünde aldığı kararı, "Ramallah hükümetinin seçim sürecini takip etmesi için yetkili olmayan tarafları devreye sokarak oynayacağı bir oyun" olarak değerlendirdi.

Ramallah'taki hükümeti, Gazze'de görev ve hizmetlerini yerine getirmemek, yasalarla oynamak ve uzlaşıdan uzak adil olmayan yargılamalar yapmakla suçlayan Hazım, hükümetin aldığı yerel seçim kararını kınayarak, böyle bir ortamda seçimlerin yapılmasının mümkün olmadığını savundu.

Bugün Rami el-Hamdallah başkanlığında Ramallah'ta toplanan Filistin Bakanlar Kurulu, 13 Mayıs'ta sadece Batı Şeria'da yapılan yerel seçimlerin ikinci turunun, 14 Ekim Cumartesi günü Gazze'de yapılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Batı Şeria'da yalnızca Fetih Hareketi'nin katıldığı seçimleri boykot eden Hamas, Filistin'deki yerel seçimlerin siyasi bölünmenin aşılıp uzlaşının sağlanmasının ardından gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtmişti.

En son 2005'te Hamas ile Fetih hareketinin birlikte girdiği seçimlerin galibi olan Hamas, mevcut şartlarda demokratik bir seçimin yapılamayacağını savunuyor.